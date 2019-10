“La trucada de Piqué va ser definitiva per decidir venir aquí”

El davanter balear, de 34 anys, és tot un luxe per a l’FC Andorra. En 135 minuts jugats, repartits en cinc partits, Casadesús ha aportat dos gols a l’equip i un impagable treball a la gespa

Amb 269 partits a la Primera Divisió espanyola, la incorporació de Víctor Casadesús al darrer sospir abans del tancament del mercat va arrodonir una plantilla per aspirar a tot. L’FC Andorra va completar la davantera amb un futbolista amb gols i quilòmetres a les cames, amb experiència i veterania, que arribava a l’equip per marcar les diferències. Un mes i escaig de tricolor que li està deixant molt bones sensacions.



Parafrasejant els Burning, què fa un home com vostè en un lloc com aquest?

[Riu] Es van ajuntar molts factors i al final de la pretemporada es va precipitar tot. No tenia