Plaus i De la Casa, campions de Catalunya

Els dos pilots de l’ACA Esport es van assegurar el títol de muntanya i Raül Ferré es va endur la prova en categoria CM-PR

Ramon Plaus (Silver Car) i Gerard de la Casa, en la categoria de turismes, es van proclamar campions de Catalunya de muntanya (CCM) 2019 a falta de l’última cita del calendari, que es disputarà el 9 de novembre a Sant Feliu de Codines. En la categoria CM, Raül Ferré (Speed Car GT-R) va ser el clar vencedor de la prova després de marcar un temps inferior a 2’03” a la primera pujada vàlida per a la classificació final. El jove pilot va comentar que està “molt content d’haver pogut, per fi, guanyar una pujada. He sortit per a totes des