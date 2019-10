Pallàs, a punt d'entrar per vuitena vegada a quiròfan

L’esquiadora, en espera d’un trasplantament de ròtula amb cartílag

Carmina Pallàs és una de les esquiadores més destacades de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), però ha vist en múltiples ocasions com les lesions no l’han deixada exprimir tot el seu potencial ni competir tot el que voldria. El passat 20 de desembre es va trencar el lligament creuat anterior, menisc i lateral intern del genoll dret i va haver de passar per quiròfan el 2 de gener. A l’abril, l’esquiadora va haver de tornar a operar-se, però de l’esquerre, en el qual fa molts anys que arrossega una lesió al cartílag que “no té massa solució”. “El cartílag no