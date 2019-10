Actualitzada 14/10/2019 a les 07:05

El CV Encamp es va estrenar en aquesta temporada al Complex Esportiu amb una victòria ajustada davant el Balàfia, que va suposar també el primer triomf del curs. El conjunt del Principat va començar perdent per 1 a 2, però va treure caràcter per forçar el quart set i endur-se el duel per 3 a 2 en el cinquè.