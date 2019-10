Comencen els treballs per canviar la gespa de l'Estadi Nacional

La previsió és que estiguin acabats pel 9 de novembre, quan els 'isards' s'enfronten a Bòsnia

Actualitzada 14/10/2019 a les 13:13

Redacció Andorra la Vella

Els treballs per retirar la gespa de l'Estadi Nacional i portar-la al Centre de Tecnificació d'Ordino han començat aquest matí. Govern tenia previst canviar-la a l'inici del 2020, però la superfície no va superar l'últim test de la UEFA, i el màxim organisme del futbol europeu va avisar que no es podria jugar el partit del Preeuropeu contra Turquia del 17 de novembre.

La previsió és que els treballs per retirar la gespa i posar-ne una de nova durin entre 20 i 30 dies i l'Estadi Nacional estigui disponible pel 9 de novembre, quan la selecció de rugbi s'enfronti a Bòsnia i Hercegovina.