Victòria del CE Sant Julià que el situa a la part alta de la classificació (5-2)

Actualitzada 13/10/2019 a les 07:00

El CE Sant Julià va sumar ahir la segona victòria de la temporada davant la Sentiu i es va situar a la tercera posició provisional de la classificació del grup 2 de Tercera Divisió Nacional espanyola, a falta que molts dels rivals que té per sota disputin avui els seus duels. Els de Jorge Dias van dominar en tot moment un rival que va posar les coses complicades però no va ser capaç de situar-se per davant en el marcador. Emidio Da Silva, per partida doble, i Paco Domínguez van encarrilar el triomf lauredià, que no estava gaire clar al descans (3 a 2). Amb tot, a la segona meitat, el Sant Julià va mantenir la porteria a zero i a sobre va marcar dos gols, un de Bryan Pinto i un segon de Domínguez, que van deixar el marcador final en un 5 a 2.