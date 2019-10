Marc és nom d'heroi tricolor

La tercera victòria oficial de la selecció i primera en un Preeuropeu ha portat la major de les casualitats i un bon reconeixement a nivell internacional.

Hi ha casualitats gairebé increïbles i després hi ha el factor comú entre les tres victòries de la selecció andorrana en partit oficial. És ben conegut per tothom que Andorra sempre ha tingut molts problemes per puntuar, i ja no parlem de guanyar, però per fer-ho sembla imprescindible tenir algun jugador que es digui Marc al camp si es vol fer. Per sort, és un nom molt comú, no només al Principat, sinó a la convocatòria de la tricolor a nivell històric. Ahir hi havia fins a quatre jugadors amb aquest nom entre la banqueta i el camp. I com