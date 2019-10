L'Andorra vol retrobar-se amb el triomf contra l'Hèrcules

Actualitzada 13/10/2019 a les 07:10

Albert Canes Andorra la Vella

L’FC Andorra i el país no estan acostumats a rebre a rivals d’entitat i de molta història –amb el projecte actual de Gerard Piqué segur que s’anirà fent a aquestes situacions– i per aquest motiu avui (12 hores) contra l’Hèrcules, un equip de molt de renom en el futbol espanyol, té una oportunitat d’or per injectar-se una bona dosi d’il·lusió amb un triomf contra un dels equips cridats a lluitar per l’ascens, malgrat el seu mal inici de curs. L’entitat del Principat vol que Prada de Moles s’ompli i arribi a comptar amb 1.000 espectadors, la seva màxima capacitat amb la nova graderia, una situació que ajudaria a retrobar-se amb la victòria després de dos empats seguits. “Estem molt contents amb el suport de l’afició i esperem que aquesta setmana contra un rival històric i important vegem un altre vegada el camp ple com va passar contra el Vila-real”, indicava el tècnic de l’An-dorra, Gabri García, a la roda de premsa prèvia.

A més, l’equip vol seguir fent-se fort a casa, on no ha exhibit un gran joc fins ara, tot i que no es refia d’un Hèrcules que no ha arrencat bé el curs i ve d’una convincent victòria contra el Barça B. “Jo crec que és un equip que està necessitat, que ha de venir a guanyar, que aspira i ho té tot per ser un dels que estigui a dalt” comentava Gabri.