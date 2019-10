Un gol amb el cap i l’ànima de Marc Vales atorga la tercera victòria de la selecció en competició oficial

Va emergir del no-res amb la passió i la força d’un país. Aprofitant un servei de cantonada de Pujol, Marc Vales, de cap, va bufar les espelmes davant la xarxa i va entrar directe al club dels escollits. Les victòries en fase de classificació només porten el segell de garantia si et dius Marc. Bernaus va obrir la porta el 2004 contra Macedònia, Rebès va fer claudicar Hongria i ahir el central del Sandejford noruec va emmarcar el seu retrat a la galeria dels dies per eternitzar.

La selecció se sent forta a l’empara de l’Estadi Nacional. És a casa on

