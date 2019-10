França i Turquia mantenen el pols al davant abans de trobar-se (0-1)

Actualitzada 12/10/2019 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

En els altres partits del grup H que es van disputar ahir, els gols també van escassejar bastant i tots es van resoldre per la mínima. França, que va jugar en el mateix escenari en el qual serà la selecció andorrana dilluns (Islàndia), només va ser capaç de trencar el 0 a 0 des del punt de penal. Olivier Giroud va transformar una pena màxima al minut 65, marcant el seu 37è gol de bleu, i va donar els tres punts als de Didier Deschamps, que van deixar molts dubtes. Amb tot, momentàniament van recuperar el lideratge del grup H al davant de Turquia, amb qui mantenen una lluita aferrissada al capdavant de la classificació. Però quan tot semblava que hi hauria un canvi de líder ja que el marcador era de 0 a 0 al minut 89 en el duel entre Turquia i Albània, Cenk Tosun va marcar al minut 90 per permetre als seus mantenir l’avantatge de gols a favor seu i aferrar-se a la primera posició de la taula, a més d’evitar una punxada que ho hauria posat tot en contra.

No obstant, aquesta posició no podria durar gaire als turcs ja que dilluns hi haurà el duel directe i pràcticament decisiu per la primera posició, entre França i Turquia a l’Stade de France. Els gals vindran amb ganes de revenja per la derrota en el partit d’anada, a més de voler encarrilar la primera posició vital de cara a la classificació per a l’Eurocopa. L’altre duel a banda de l’Islàndia-Andorra serà el que enfrontarà Albània i Moldàvia, amb aquests segons com a visitants.