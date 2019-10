Actualitzada 11/10/2019 a les 07:31

ELS 'ISARDS' S'ESTRENEN CONTRA TURQUIA

La selecció nacional disputa dissabte el primer partit de la Conferència 2 sud a domicili contra Turquia a partir de les 14.00 hores. El combinat dirigit per Josep Magallón i Peter Lucas enceta un nou torneig després d’aconseguir la permanència la temporada anterior, i ho farà amb una llista on destaca la joventut dels jugadors, ja que hi haurà fins a sis debuts. En aquest aspecte, un dels seleccionadors, Josep Magallón, va destacar que “el nostre objectiu en arribar era rejovenir la selecció, i estem al súmmum, perquè dels 23 jugadors una quinzena han debutat amb nosaltres els últims dos anys”, i va afegir que “respecte a l’últim partit contra Sèrbia, tenim unes 13 o 14 baixes”.

En aquesta fase els isards es veuran les cares amb Bulgària, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, a més de Turquia, que l’any passat va aconseguir l’ascens des de la divisió de desenvolupament. Precisament sobre els otomans, Peter Lucas va asse­nyalar que “és un equip que no coneixem gaire, però som un país de 79.000 persones i juguem contra un de 79 milions”. Per últim, i de cara als objectius d’aquest curs a la Conferència 2 sud, va mostrar-se contundent: “L’objectiu és pujar.”

Els isards han sortit aquesta matinada i tenen previst arribar de nit a Ankara.

En parèntesi. Així es troba el serial de la gespa de l’Estadi Nacional i les disputes entre el Govern i la Federació Andorrana de Rugbi. El president de l’ens, David Ferré, va voler enviar ahir un missatge de pau durant la prèvia del partit de seleccions entre Turquia i Andorra, i va manifestar que “aquesta setmana el més important és treballar pel país, que és el que fa el rugbi des de fa molts anys, i que la selecció de futbol i la de rugbi guanyin, igual que el bàsquet va fer ahir [dimecres] i els felicito perquè estic supercontent”. A més, va afegir que “hem posat pau i no volem cap polèmica amb la gespa, les juntes, Govern, el ministeri, el bisbe o qui sigui, i el més important és que les dues seleccions guanyin, el país tiri endavant, i estiguem tots orgullosos dels valors que portem a dins”.Ferré també va explicar que la setmana vinent hi haurà reunions per fer el conveni d’ús de l’Estadi Nacional, i sobre les peticions que farà va assenyalar que “demanarem que el camp es pugui utilitzar molt pel rugbi perquè el futbol té molts camps”. A més, també va declarar que “la selecció absoluta de futbol ha de tenir prioritat, com hem dit sempre, però que la resta del temps el rugbi pugui jugar, d’això es tracta, la canalla, la base, els clubs i la selecció”.David Ferré esgotarà el seu mandat com a president de la Federació Andorrana de Rugbi després que la junta directiva no acceptés la dimissió que va presentar a causa de tot l’embolic referent al canvi de gespa de l’Estadi Nacional. Ferré va presentar la seva renúncia tot argumentant que no havia pogut fer la seva feina (vetllar pels interessos del rugbi nacional), però la directiva de l’ens federatiu no la va admetre i seguirà com a màxim dirigent de la FAR fins l’any vinent, data en què finalitza el mandat.De fet, parlant sobre el futur conveni d’ús de l’Estadi Nacional, va assegurar que “no sé si ho aconseguirem, però aquesta és la meva feina i per això la junta no ha volgut que dimiteixi i m’ha dit que seguís”. En aquest sentit, els seleccionadors Josep Magallón i Peter Lucas van mostrar tot el seu “suport total i al cent per cent al president per tota la feina que han fet per nosaltres”.