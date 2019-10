Partit clau per puntuar en el comiat de la polèmica gespa

Andorra rep Moldàvia amb l’objectiu clar de sumar, en el darrer matx a l’Estadi Nacional amb la superfície deficient

La selecció andorrana afronta avui (20.45 h) un partit marcat en vermell al calendari per molts motius. El principal és que si hi ha algun partit en què les opcions de puntuar són altes és aquest. El rival, Moldàvia, és la selecció més propera quant a nivell, i el factor camp podria tornar a ser decisiu. “Un dels objectius ha de ser intentar tornar a marcar a l’Estadi”, va assenyalar ahir el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, a la roda de premsa prèvia al duel. Amb tot, i recordant el partit de l’anada en què es va caure per la