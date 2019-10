L'FC Andorra busca més ambient a Prada de Moles

Actualitzada 11/10/2019 a les 07:08

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra segueix buscant el millor ambient possible de cara als partits que disputa a Prada de Moles, i ahir va anunciar que tots els socis de l’entitat podran gaudir d’una invitació gratuïta per a un acompanyant de cara al matx que els tricolors disputaran diumenge al migdia contra l’Hèrcules. Tot i que els alacantins no han començat bé, són un dels equips més potents de la categoria de bronze del futbol espanyol.

L’objectiu del club és que es puguin superar els 1.000 espectadors al partit (possible des de la instal·lació de la grada supletòria en un dels fons de l’estadi), i tots els socis que vulguin gaudir d’aquesta promoció hauran d’accedir al camp per l’accés A (el de l’avinguda Joan Martí), i allà rebran la invitació un cop ensenyin el seu abonament.

D’altra banda, l’Hèrcules va anunciar que està preparant un desplaçament per als seus aficionats de cara al partit de diumenge per cinquanta euros amb viatge i entrada inclosos.