Maeva Estévez pateix fissures a quatre vèrtebres i es fractura una costella a Suïssa

Maeva Estévez va patir una forta caiguda dimarts a l’estació Suïssa de Saas Fee durant les jornades de pretemporada que estava realitzant aquesta setmana. La surfista de neu va haver de passar la nit a l’hospital, ja que a causa de l’impacte que va rebre va acabar amb fissures a quatre vèrtebres, una costella trencada i diverses contusions.

Estévez va tornar ahir al país, on es realitzarà un nou examen per descartar qualsevol altra afectació a causa de la caiguda. Tot i que encara no es poden establir els terminis en què haurà d’estar allunyada de les pistes, la previsió és