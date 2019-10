El MoraBanc Andorra passa per damunt del Ratiopharm Ulm i obté la primera victòria en aquesta Eurocup

El MoraBanc Andorra és un equip quan juga al Poliesportiu, amb el suport de la seva afició, i un altre totalment diferent quan juga com a visitant. La versió que va oferir el conjunt d’Ibon Navarro en el segon partit de l’Eurocup, el primer a casa, no va tenir res a veure amb l’estrena de la setmana passada a Mònaco, ni amb els dos duels inicials de la Lliga Endesa. Tal com s’havia plantejat a la prèvia, els jugadors van sortir amb la mateixa cara que la de diumenge contra l’FC Barcelona.

El resultat va ser una victòria brillant, la primera