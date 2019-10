El VPC canvia l'ordre dels partits amb el Salvetat Plaisance

Actualitzada 09/10/2019 a les 06:38

El VPC Andorra i el Racing Club Salvetat Plaisance intercanviaran finalment l’ordre dels partits a causa del canvi de la gespa de l’Estadi Nacional, que arrencarà després del duel del Preeuropeu de divendres entre Andorra i Moldàvia. La permuta dels partits era la primera intenció des del principi, però també va estar sobre la taula la possibilitat d’ajornar el matx fins a l’1 de desembre (data reservada per recuperar partits), una possibilitat que no va acabar fructificant.

D’aquesta manera, el partit de diumenge 20 es disputarà a La Sauvetat Sent Gili, mentre que el duel que es jugui al Principat serà el corresponent a la jornada catorze que està programat per al 26 de gener vinent.