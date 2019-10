Èxit agredolç

Stefi Troguet torna al país després d’haver coronat el seu segon vuitmil, el Manaslu

Stefi Troguet ja té dos vuitmils a la butxaca després d’haver coronat el cim del Manaslu, al Nepal, que té 8.156 metres, i que és la vuitena muntanya més alta del món. Aquesta fita és un nou èxit per a la jove alpinista només tres mesos després d’haver pujat al Nanga Parbat, al Pakistan, però aquesta última experiència ha acabat tenint un regust agredolç, tal com va explicar ahir en una roda de premsa celebrada al comú d’Encamp.

“Ha sigut molt diferent al Nanga Parbat, allà hi havia quatre o cinc equips i aquí en tenies quatre o cinc només de

