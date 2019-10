Un MoraBanc Andorra superb suma el segon triomf a l’ACB després de vèncer el Barça

El MoraBanc Andorra va derrotar ahir al SuperBarça per 86-84 en una nit d’aquelles que serà per recordar, i que perdurarà en la memòria durant molts anys. Ja no només per guanyar a l’FC Barcelona, si no per fer-ho amb aquest FC Barcelona cridat a dominar Europa, i també per fer-ho com ho va fer el conjunt d’Ibon Navarro, tocat a més per la baixa de Dejan Musli, que ni tan sols es va poder vestir de curt ahir.

El matx va començar amb el Barça colpejant primer en el que semblava una continuació de la final de la Lliga Catalana,

