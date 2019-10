El Palau de Gel acull el cinquè Torneig del Cremat

El Palau de Gel, a Canillo, acollirà aquest cap de setmana la cinquena edició del Torneig del Cremat d’hoquei gel, que organitza l’Andorra Hoquei Gel. El campionat comptarà amb un total de vuit equips vinguts d’Espanya i França, i no hi faltarà el conjunt amfitrió, que també hi participarà, enguany amb un equip mixt. El Cremat d’enguany tindrà un format de tots contra tots, i els dos primers classificats disputaran la gran final per decidir el campió de la cinquena edició del torneig.

L’acció a Canillo arrencarà demà a les 8.10 hores i s’allargarà durant tot el matí fins al vespre,