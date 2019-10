Pol Moya, la primera opció de la federació per a Tòquio

L’andorrà ha acabat la temporada sense la mínima, però l’ens espera que obtingui la ‘wild card’ masculina del COA

Pol Moya és ara mateix un dels principals candidats a participar als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, tot i no haver pogut assolir la mínima internacional per a la seva prova, la dels 800 metres. Amb tot, el Comitè Olímpic Andorrà té preparades un parell de wild cards, una de masculina i una de femenina, tot i que en assolir la classificació Mònica Doria la setmana passada aquesta segona hauria quedat ocupada. Cal veure qui obtindria la masculina i Pol Moya és on entraria com un dels favorits, ja que a més compta amb la beca olímpica del COA.

L’atleta va