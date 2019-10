“Marcar-nos ara l'objectiu de pujar sí o sí pot ser perillós”

Un dels grans homes de confiança de Gerard Piqué en el projecte de l’FC Andorra, Jaume Nogués, s’ha encarregat de bastir una plantilla que, de moment, està il·lusionant tot el país

Jaume Nogués guanya en les distàncies curtes. Acostumat a estar fora del focus mediàtic, el director general i esportiu de l’FC Andorra és, sens dubte, un dels artífexs del bon començament de l’equip. La seva tasca, molts cops desagraïda i complicada, ha esdevingut cabdal per confeccionar una plantilla molt competitiva a Segona Divisió B. L’equip, de moment, és líder i, evidentment, no vol renunciar a res.



Ja ha passat un temps d’acoblament, com valora la plantilla?

Ens ha quedat una plantilla molt compensada. Tenint en compte que anàvem tard i les dificultats que això comporta. A més, hem format un grup humà