El VPC descarta jugar a Prada de Moles

Les noves graderies no es retiraran i es buscarà l’opció d’ajornar partits o jugar com a visitant

La problemàtica pel canvi de gespa de l’Estadi Nacional continua afectant la Federació Andorrana de Rugbi i el VPC Andorra. Les dues entitats ja han descartat disputar els partits que afectaven Prada de Moles, l’únic camp que podia ser apte per jugar-hi mentre duri el canvi del terreny. Govern ha comunicat a les entitats de rugbi que no es retiraran les graderies que hi van instal·lar recentment darrere d’una de les porteries, i que impossibiliten que es donin les mesures mínimes per disputar duels, segons el reglament de World Rugbi. Aquest indica que la zona de marca ha de ser