Obertes les inscripcions per a l'Otso 25k, que se celebra a Encamp

Encamp serà l’escenari de l’Otso 25k, la cursa sobre asfalt de més altura d’Europa. La car­rera es disputarà el 13 d’octubre vinent i ja estan obertes les inscripcions al web de l’organització. L’Otso 25k, una nova cursa organitzada per Otso Think Sport, ubicarà la sortida a l’entrada del Complex d’Encamp i l’arribada al cap del port d’Envalira (2.407 metres). La cursa, amb un traçat lineal de 25 quilòmetres amb un desnivell positiu d’uns 1.350 metres, està oberta a corredors aficionats i a professionals, tant en categoria femenina com en masculina. El recorregut, que tindrà avituallaments líquids i sòlids cada cinc