La federació preselecciona set karatekes per als Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2021

La Federació Andorrana de Karate va celebrar dissabte a la tarda una presentació del projecte dels Jocs dels Petits Estats del 2021, que tindran lloc a Andorra. A l’acte van assistir tots els implicats en la competició, com ara el seleccionador i la direcció tècnica, així com els set karatekes preseleccionats per aquesta competició. Els esportistes són Sergi i Sandra Herver, Silvio Moreira, Melchor Randy, Jordi Hernàndez, Melània Hernàndez i Anabel González. “Per a la federació, aquest és un projecte de màxima prioritat i la voluntat és posar els mitjans possibles per arribar al juny del 2021 en les millors