L'assemblea de la FAF aprova els comptes de l'exercici anterior

Els clubs afiliats a l’ens, a excepció de l’Inter Escaldes, donen llum verd als números presentats

L’assemblea general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va aprovar ahir al vespre a l’Estadi Comunal Joan Samarra els comptes de l’exercici 2019 i es va presentat el pressupost per a l’any vinent. Després de les explicacions pertinents, tots els clubs afiliats van donar el sí durant l’assemblea al balanç econòmic, excepte el president de l’Inter Club Escaldes, Pablo Gómez. Uns comptes, presumptament esquitxats per l’operació Cautxú, que el president de la federació, Fèlix Álvarez, va assegurar que “són correctes”.

“Pel que fa a l’operativa els comptes no presenten cap incidència que pugui derivar-se d’una mala praxi”, va subratllar. El