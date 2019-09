Mònica Doria es queda fora de la final de caiac a la Seu

La palista andorrana se salta una porta a l’inici del recorregut

Mònica Doria no va poder assolir una altra gran fita en la jornada d’ahir del Campionat del Món que s’està disputant a la Seu d’Urgell. La palista del Principat va quedar eliminada a la semifinal de caiac en cometre una errada al tram inicial de la baixada. Es va saltar per pocs centímetres una de les portes i això la va deixar sense cap opció d’arribar a la final. El seu equip va reclamar la penalització, però en les imatges de vídeo es veia com per molt poc no havia passat el mínim reglamentari i va rebre una sanció total