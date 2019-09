L'aleví del Serradells, campió a l'Internacional de Figueres

Actualitzada 29/09/2019 a les 07:07

Redacció Figueres

Bon inici de temporada per al Club Rítmica Serradells. El conjunt aleví, format per Clàudia Andaluz, Carla López, Berta Burgos, Aitana García, Ainoha Correia i Carol de Sousa, es va proclamar campió de la categoria D de conjunts al setè Trofeu Internacional de Figueres, que es va disputar ahir a la localitat catalana i va comptar amb la participació de clubs de diferents països. “La veritat és que no ens ho esperàvem. Està molt bé començar així”, va assenyalar l’entrenadora del conjunt, Lorena Jordana.