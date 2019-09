El renovat CV Encamp cedeix a la final de la Lliga Catalana (0-2)

Actualitzada 29/09/2019 a les 07:09

El Club Voleibol Encamp va disputar ahir el seu primer partit de la pretemporada a la Lliga Catalana que es va disputar al Complex Esportiu de la parròquia. L’equip ha patit molts canvis i s’ha rejovenit aquest estiu i necessita un procés de rodatge per a una campanya que es presenta amb uns objectius menys ambiciosos que l’anterior, en què s’aspirava a l’ascens. Enguany el club encampadà haurà de treballar més per formar les promeses de l’equip, un objectiu que va arrencar ahir.

El torneig tenia un format de final a quatre i el primer rival era l’Olot, que va avisar que arribava amb més de 45 minuts de retard a Encamp i l’àrbitre va donar l’acta del partit per tancada abans amb victòria per 2 a 0 per als del Principat (25 a 0 i 25 a 0) per no afectar la resta dels partits que s’havien de disputar, començant per l’altra semifinal entre el CN Sabadell i el Cevol Torredembarra que es va adjudicar aquest segon. A la final, el conjunt tarragoní, que ja va guanyar el curs passat a Andor­ra i arribava més rodat, va ser superior i es va imposar per 0 a 2 (15 a 25 i 20 a 25). “En part, ha estat un problema no haver jugat el partit contra l’Olot perquè hem jugat la final sense ritme de joc”, va valorar Ivan Lanza.

Amb aquest únic partit disputat en tota la pretemporada, el CV Encamp arrenca el curs la setmana vinent contra el Sabadell. “L’objectiu serà jugar bé i mirar per la permanència”, acceptava el jugador de l’Encamp.