Un MoraBanc sense descans vol reaccionar davant l'afició

El conjunt del Principat rep al Poliesportiu el Montakit Fuenlabrada, que arriba amb quatre dies de marge respecte el seu darrer partit pels menys de dos dels tricolors

Ni temps per lamentar-se ni per descansar. El MoraBanc Andorra afronta avui (18 h) el segon partit de la temporada, i el primer davant la seva afició, menys de 48 hores després de la dura derrota a la pista del València. El conjunt dirigit per Ibon Navarro espera poder oferir una bona reacció al mal debut amb l’ajuda del caliu infal·lible del Poliesportiu. “És un dels factors que potser vam perdre una mica l’any passat. Ens agradaria tornar al factor Bombonera que tants partits ens ha fet guanyar”, assenyalava ahir el segon entrenador de l’equip, David Eudal, que afegia que