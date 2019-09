Mònica Dòria es refà i segella les 'semis' de canoa

La palista andorrana es va passar la segona porta a la primera baixada i va quedar relegada a jugar-se-la a la repesca

Mònica Dòria va aconseguir el bitllet per a les semifinals de canoa i, d’aquesta manera, va assegurar la seva lluita per a la final del Mundial en les dues disciplines. La palista va marcar un temps de 112.44 a la seva segona baixada i va acabar en tercera posició. Dòria va haver d’arriscar a la repesca perquè una penalització de 50 segons per haver-se passat la segona porta a la primera ronda preliminar la va deixar sense opcions massa aviat. A la segona oportunitat, en què només es classifiquen les 10 primeres, l’andorrana es va refer i va aconseguir accedir