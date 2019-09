La nova gespa de l'Estadi Nacional estarà instal·lada a principis de novembre

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, van mantenir ahir una primera reunió a tres bandes amb representants de les federacions de rugbi i futbol per tractar la problemàtica del canvi de gespa de l’Estadi Nacional. En aquesta trobada també hi havia membres de l’empresa contractada per l’ens futbolístic per dur a terme el canvi del terreny i van assegurar que el canvi estarà enllestit a temps pels compromisos dels dos combinats nacionals del novembre, i tindrà la qualitat per passar tots els controls de la UEFA i de World Rugby. De