Mònica Dòria acaba 13a en la classificatòria i accedeix a les semifinals de caiac

Actualitzada 27/09/2019 a les 07:18

Redacció La Seu dUrgell

Mònica Doria va aconseguir ahir l’accés per a les semifinals a la disciplina de caiac. En la jornada que la selecció entrava en escena al Mundial de canoa i caiac que acull la Seu d’Urgell, Dòria va assolir el 13è millor temps de la primera ronda classificatòria. La palista va fer un temps de 106’’95, a 7 segons del millor temps, el que va marcar la francesa Marie-Zelia Lafont, en una baixada en què accedien a semifinals les 20 millors.

Laura Pellicer i Noemí Font no van tenir gaire sort i van entrar massa endarrerides respecte al grup capdavanter. Pellicer va ser 49a amb 123’’03 i Font, 62a amb 157’’61. A la repesca de la tarda tampoc van poder oferir el seu millor nivell i van quedar definitivament fora de les semifinals en no entrar entre les 10 millors.

En la disciplina de caiac, dissabte es repartiran 18 places per a Tòquio 2020. Mònica Dòria aconseguiria la seva presència repetint el mateix resultat d’ahir. Cada país només tindrà una plaça, fet que dona moltes opcions a Dòria quan, a més, la de caiac és normalment la disciplina que menys prepara la Federació Andorrana. Aquest matí es duran a terme les eliminatòries de canoa, en què totes les mirades estaran posades, de nou, en Mònica Dòria, que competirà en la seva gran especialitat.