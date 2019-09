Mònica Dòria passa a les semifinals del Mundial de caiac

La selecció andorrana ha debutat aquest matí al campionat que se celebra a la Seu d'Urgell

Actualitzada 26/09/2019 a les 12:59

Redacció Andorra la Vella

Mònica Dòria s'ha classificat aquest matí per a les semifinals en la disciplina de caiac del Mundial que se celebra a la Seu d'Urgell. En el debut de la selecció nacional, Dòria ha estat la millor andorrana en la primera classificatòria i ha acabat en 13a posició amb una puntuació de 106.95. Laura Pellicer (49a amb 123.03) i Natàlia Font (62a amb 157.61), molt lluny de les primeres places, tindran una nova oportunitat per accedir a les semifinals en la repesca, on es classifiquen les 10 millors.