Arrenca el Mundial de la Seu d'Urgell amb vista a Tòquio

Es repartiran la majoria de places olímpiques per als Jocs del 2020

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell acull des d’avui el Mundial de canoa i caiac, que té el principal al·licient de ser el campionat que reparteixi la majoria de les places olímpiques per als Jocs que es faran l’estiu vinent a Tòquio.

Diumenge es va realitzar la cerimònia d’inauguració a la capital alturgellenca, però la competició arrencarà avui amb la disputa de les proves per equips. Les modalitats individuals arrencaran demà, que és quan entrarà en escena l’equip nacional, que estarà format per tres palistes, Mònica Doria, Laura Pellicer i Noemí Font. Totes tres debutaran al matí amb