Stefi Troguet intentarà coronar el cim del Manaslu divendres

Actualitzada 24/09/2019 a les 07:12

Stefi Troguet té previst atacar el cim del Manaslu (Nepal), a 8.156 metres, aquest mateix divendres, segons va explicar a les xarxes socials. L’alpinista segueix amb el seu somni de coronar tots els vuitmils del món, es va estrenar amb el Nanga Parbat (Pakistan) al juliol i ara ho provarà amb la vuitena muntanya més alta del planeta.

La setmana passada ja va realitzar diverses jornades d’aclimatació i va fer nit tant al camp 1 com al 2, abans de tornar al camp base. El planning per intentar coronar el cim arrenca avui, ja que Troguet té previst arribar al camp 1 i dormir-hi, a 5.800 metres. Demà la intenció és pujar al camp 2 i arribar fins al camp 3 (6.800 metres) per fer-hi nit. Dijous la idea és quedar-se al camp 4 (7.450 metres) i divendres seria el gran dia, en què intentaria fer el segon vuitmil de la seva carrera, el Manaslu.