Podi del tàndem Vinyes-Font a la GT Cup Open Europe

El duo obté un triomf a la categoria AM i un segon lloc a la general

Nou cap de setmana positiu per a Joan Vinyes, que va disputar la penúltima cita de la GT Cup Open Europe compartint el volant del Porsche GT3 amb Jaume Font. El tàndem va assolir una destacada segona posició i primera en la categoria AM (amateur) en la cursa inaugural que es va disputar al Circuit de Barcelona-Catalunya. Els dos pilots es van quedar a 10 segons dels guanyadors en una carrera que va estar marcada pel caos generat per l’aparició de la pluja just en el moment de la sortida. “L’opció de guanyar era real, però la segona plaça absoluta