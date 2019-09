Llobera i España esgoten les opcions per ser al Dakar

L’organització ha ampliat el termini per formalitzar les inscripcions

Margot Llobera i Cristian España segueixen estudiant les opcions per participar a la 42a edició del Ral·li Dakar, que se celebrarà entre el 5 i el 17 de gener a l’Aràbia Saudita.

Tots dos es troben en una situació similar, ja que estan intentant tancar el pressupost per poder ser a la cursa més dura del món, i tindran més marge per intentar-ho, ja que l’organització ha ampliat el termini de temps que hi havia inicialment per formalitzar la inscripció definitiva a la prova.

Pel que fa a Llobera, va mostrar-se optimista de poder acabar de quadrar tot el pressupost, i va