Una festa 'Special'

El MoraBanc Andorra va presentar-se davant l’afició, amb la novetat de la posada de llarg d’un nou equip per a persones amb discapacitat intel·lectual

El MoraBanc Andorra va realitzar ahir per tercer any consecutiu la festa de presentació prèvia a l’inici de la temporada a l’avinguda Meritxell de la capital. Tot i que per moments va tocar mirar més cap al cel per l’amenaça de pluja que no pas a l’escenari, l’acte es va poder acabar fent amb total normalitat.

La primera ovació del matí va ser per a la mascota de l’entitat, el Brut, que va fer moure el públic amb el seu rítme, igual que van fer les Snow Cheers, les cheerleaders del MoraBanc que tornaran enguany al Poliesportiu després d’uns anys d’absència,