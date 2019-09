Un gol de Casadesús al minut 95 fa líder l'Andorra

Un gol de Víctor Casadesús en el temps de descompte al camp del Prat dona tres punts d’or a l’FC Andorra

Qui diria que l’FC Andorra, que al juliol tenia l’objectiu de fer una bona temporada a Tercera Divisió, podria ser líder del grup 3 de Segona Divisió en ple setembre. Per molt que la injecció de capital per part de Kosmos i Gerard Piqué doni més possibilitats, el temps i les circumstàncies amb què es va trobar l’entitat tricolor a l’estiu van ser limitades, cosa que dona encara molt més mèrit a la situació actual. La pretemporada només va durar tres setmanes, i després de cinc jornades, l’FC Andorra encapçala la classificació de manera inesperada.

I mirant el partit d’ahir al camp de l’AE Prat, que li ha permès assolir el primer lloc de la taula, el liderat és encara més inesperat. Durant tota la primera meitat, només es van veure dues ocasions clares de gol, una a cada porteria. Primer va ser el conjunt tricolor qui va tenir el gol a tocar, amb una falta de Martí Riverola que va picar al pal dret de la porteria d’Andrés Diez, mentre que el rebuig, que va anar a parar als peus d’Ernest Forgas, es va topar amb l’esquerre. A la jugada següent, el Prat va respondre amb un xut de Putxi des de l’alçada del punt de penal després d’una passada de la mort, que va anar als núvols.

Les coses van seguir en la mateixa línia en el tram inicial de la segona meitat, però l’entrada de Víctor Casadesús per Rai Marchán al 67, amb un canvi en el sistema de l’Andorra, va donar més vida al partit i va propiciar més arribades a les dues porteries, especialment a la del Prat. Moha Keita va tenir la més clara a menys de 15 minuts per acabar a l’infiltrar-se dins l’àrea pel mig de la defensa local, però no va precisar bé el xut, que va topar amb el cos de Díez.

Semblava que tot acabaria amb un empat sense gols, però va passar l’inesperat i el premi real va arribar al descompte. L’àrbitre n’havia afegit 5 i al 94 i escaig, Riverola va fer una centrada en diagonal que va trobar a dins l’àrea petita Casadesús, que va definir amb precisió per fer el 0 a 1 i donar tres punts d’or als tricolors.

Amb aquests tres ja són 12 els punts amb què compta l’equip del Principat. Els mateixos que el Vila-real B, precisament el rival que visita Prada de Moles aquest diumenge. L’Andorra, però, està per sobre a la taula per la diferència de gols. L’equip dirigit per Gabri Garcia n’ha marcat 9, igual que el conjunt castellonenc, però només n’ha encaixat dos, els que va rebre en el partit del debut al camp de l’Espanyol B. Des d’aleshores, no només ha sumat quatre victòries consecutives, sinó que ho ha fet sense encaixar ni un sol gol. És una dada més per a la il·lusió i l’ambició de l’FC Andorra, que també ha de tenir present que això encara és molt llarg.



EL VESTIDOR



“HO HEM DE GAUDIR I CELEBRAR”

Gabri Garcia.

El tècnic de l’FC Andorra va destacar la feina realitzada pels seus durant els 90 minuts al Prat. “Hem fet un partit molt treballat sense cometre gaires errades i el premi ha arribat al descompte”, va assenyalar Gabri, que va afegir que “estem molt contents per la victòria, pel treball i per veure'ns a dalt de tot”. L’entrenador del conjunt tricolor va acceptar que “ningú ens esperàvem” ser líders a la cinquena jornada, però va remarcar que “ja que som aquí ho hem de gaudir i celebrar”.



“MARXEM AMB UNA ALEGRIA INCREÏBLE”

Víctor Casadesús

El davanter de l’FC Andorra i l’heroi del partit d’ahir va mostrar una alegria prudent després del triomf que va provocar ell mateix amb un gol en l’útlim sospir. “Aquest final és una recompensa a tota la feina dels 90 minuts anteriors. Marxem amb una alegria i satisfacció increïble”, va comentar el mallorquí en la roda de premsa posterior al matx. Sobre el liderat va recordar que encara és aviat i, tot i que “és millor estar amunt, no ens hem de precipitar a parlar d'ascens o que estarem amunt”.

