El VPC obté la primera victòria al camp del Tarascó (15-19)

Actualitzada 23/09/2019 a les 07:09

Després de la desfeta en el retorn a Divisió d’Honor, la setmana passada a l’Estadi Nacional, el VPC Andorra va reaccionar de meravella ahir a Tarascó amb una victòria treballada en la qual només es va veure un assaig en 80 minuts, obra del conjunt del Principat. Primer Ramas Jinashvili va avançar el VPC amb un cop de càstig i després Toko Goglidze va fer l’únc assaig del partit, transformat per Ramas, que situava un 0 a 10 d’inici.

El conjunt local va reaccionar a base de penalitats, però els de Jonathan Garcia Xepi van seguir sumant també i es va arribar al descans amb un 9 a 13 favorable als andorrans. En l’inici de la segona meitat, el Tarascó va ajustar el marcador amb dos cops de càstig més que van situar el 15 a 16, però van ser els darrers punts dels locals, mentre que Ramas va transofrmar una penalitat més per situar el 15 a 19 definitiu en el marcador. “L’equip ha reaccionat bé després de la derrota en el debut a casa. El Tarascó ens ho ha posat molt difícil, però estic molt content per la feina feta pels jugadors”, valorava Xepi després del matx. Amb tot, va recalcar que “tenim un problema, i és que fem moltes faltes, i això ho haurem de millorar”.