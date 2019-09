Un gol de Casasdesús en l'últim minut fa líder provisional a l'Andorra

El conjunt tricolor suma la quarta victòria consecutiva a Prat (0 a 1) i encapçala la classificació del grup 3 de Segona B

Actualitzada 22/09/2019 a les 14:28

Albert Canes Andorra la Vella

L'FC Andorra segueix en estat de gràcia. Quan tot semblava que s'emportaria un punt valuós en el partit d'aquest matí al camp de l'AE Prat, un gol de Víctor Casadesús al minut 95 ha donat el triomf per la mínima als tricolors (0 a 1) i el lideratge provisional del grup 3 de Segona B amb 12 punts, els mateixos que el Vila-real B. A més, els de Gabri Garcia han sumat la quarta victòria consecutiva sense encaixar ni un sol gol i ja són nou gols fets pels dos rebuts.

El partit al Prat ha estat marcat per la igualtat en gairebé la seva totalitat. En la primera meitat, només s'ha vist una ocasió a cada porteria, que han vingut seguides, però ja en la segona s'han viscut moltes més aproximacions a les dues porteries, especialment a la del Prat. L'FC Andorra ha posat una marxa més al tram final i ha rebut el premi en l'últim sospir. Una centrada de Martí Riverola ha arribat a peus de Casadesús, que prop de l'àrea petita ha definit amb precisió per decantar la balança en favor dels tricolors.

La setmana vinent, duel importantíssim a Prada de Moles per seguir somiant. Serà precisament contra l'altre equip que colidera la taula, el Vila-real B.