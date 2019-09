L'Enfaf CCA debuta amb golejada contra el Viladecans (6-1)

L’Enfaf CCA va encetar la lliga a la Primera Divisió catalana amb una espectacular golejada contra el Viladecans per 6-1 a la Borda Mateu. Míriam Tizón va obrir el marcador abans del descans per a les locals després de rematar una centrada de Maria Ruzafa, i el marcador no es va tornar a moure a la primera meitat.

A la represa, les noies de José Antonio Martín van oferir un gran festival golejador amb dianes d’Anna Hernàndez i Maria Ruzafa al primer quart d’hora que situaven el 3-0.

Les catalanes van retallar diferències a la sortida d’un còrner gràcies a Berta, però