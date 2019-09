L'FC Andorra aspira al quart triomf seguit al Prat

El repte del conjunt tricolor passa per guanyar a domicili un rival que el va superar a l'estiu per la Copa Catalunya

Les tres victòries seguides de l'FC Andorra, i la manera d’assolir-les, fa que el conjunt de Gabri Garcia estigui en una gran dinàmica en aquest inici de temporada. Una situació que ni el mateix tècnic s'esperava, tal com va acceptar, i que fa que tot l'equip estigui “content”. Amb tot, hi ha ben present que això tot just acaba de començar i hi haurà reptes molt complicats pel camí, començant pel d'avui (12 h) al Prat. “És un equip que està molt ben treballat defensivament, sap molt bé el que fa i per tant serà un partit complicat”, comentava l'entrenador