Camí al Grand Slam

Vicky Jiménez Kasintseva segueix amb una progressió espectacular i aquesta setmana s’ha proclamat campiona de la Sánchez-Casal Junior Cup en individual i en dobles. Puja al lloc 130 del món sub-18 amb només 14 anys, i disputarà al gener l’Australian Open

icky Jiménez Kasintseva ha tancat una setmana de somni a Barcelona amb la doble victòria a la Sánchez-Casal Junior Cup, tant al quadre d’individual com al de dobles. Dijous es va endur el primer trofeu fent parella amb la tenista espanyola Fiona Arrese, i ahir va arrodonir-ho amb el triomf individual amb remuntada inclosa. La jove esportista del Principat va vèncer l’eslovaca Vanda Vargova, dos anys més gran que ella, per 4 a 6, 6 a 2 i 6 a 0 per ser campiona.

Jiménez Kasintseva és una de les grans promeses de l’esport del país, i així ho demostren els