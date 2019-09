La Copa del Món es farà íntegra a Arinsal i es dirà Comapedrosa Andorra

Andorra acollirà el 2020 per 11a vegada una Copa del Món d’esquí de muntanya el 25 i 26 de gener, però ho farà amb força novetats. L’habitual Font Blanca, que tenia una cursa individual a Arcalís i una vertical a Arinsal, passa a anomenar-se Comapedrosa Andorra World Cup i es durà tota a terme a Arinsal, dins de l’entorn del parc natural comunal del Comapedrosa.

La prova estarà organitzada per la Federació Andorrana de Muntanyisme i per Vallnord-Pal Arinsal, i dissabte 25 de gener se celebrarà la Individual Comapedrosa, amb 1.850 metres de desnivell en total, i es farà el mateix