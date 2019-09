Indignació per l''exili'

La polèmica amb la gespa de l’Estadi Nacional segueix ben viva i el món del rugbi va mostrar la seva indignació per l’acord entre Govern i la Federació Andorrana de Futbol per canviar la superfície de cara al matx de la selecció de futbol del 17 de novembre contra Turquia. Aquest reemplaçament, que està previst que duri entre 20 i 30 dies, farà que la Federació Andorrana de Rugbi i el VPC Andorra es quedin sense estadi durant el temps que duri.

Tot i que al comunicat de l’executiu s’anunciava que els responsables del ministeri estaven treballant amb la federació per

#24 No ho entenc

(20/09/19 18:19)



#23 Xavi

(20/09/19 18:05)



#22 pepi la ronalda

(20/09/19 17:38)



#21 Frank

(20/09/19 17:13)



#20 Viva VPC

(20/09/19 16:39)



#19 erik

(20/09/19 16:06)



#18 menyspreu

(20/09/19 14:56)



#17 Joanet

(20/09/19 14:53)



#16 Pep

(20/09/19 14:09)



#15 Andreu

(20/09/19 13:47)

Veure’n més