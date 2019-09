“És inevitable pensar que aquest equip té molta gana”

L’aler txec, un dels capitans del MoraBanc Andorra, analitza els darrers dies de pretemporada

i somia en un curs que, fins i tot, millori l’anterior.

El curs que està a punt de començar té al·licients atractius per a David Jelinek. L’aler txec inicia la quarta campanya al MoraBanc Andorra i exhibeix uns benvinguts galons que, com un dels capitans, adopta amb naturalitat. A l’ocàs de la pretemporada, a una setmana per encetar la Lliga Endesa, per visitar la Fonteta i enfrontar-se al València Basket, tocava seure i mantenir una conversa relaxada amb el 25 tricolor.



Quarta temporada a l’equip i escollit un dels capitans. Nota que té més pes ara al grup?

Per un costat, pel que fa al vestidor, potser sí, però per l’altre, depèn del