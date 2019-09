Govern i FAF acorden canviar la gespa de l'Estadi Nacional

La UEFA no permetia que es jugués contra Turquia amb l’actual

El Govern i la Federació Andorrana de Futbol van acordar ahir canviar la gespa de l’Estadi Nacional perquè es pugui disputar el partit del Preeuropeu que ha d’enfrontar Andorra i Turquia el 17 de novembre. La superfície no ha passat dos controls durant les últimes setmanes i la UEFA va advertir que sense una nova gespa no es podria jugar el matx.

L’executiu ja havia anunciat l’interès de canviar-la a principi del 2020, però aquesta situació farà que hi hagi un canvi provisional properament. Segons l’acord, la gespa que s’havia d’instal·lar ara a la Borda Mateu es posarà momentàniament a l’Estadi