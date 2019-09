Espot i Riva s'estrenen a la Fundació dels Jocs del 2021

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, van encapçalar ahir per primera vegada la reunió de treball de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa a Andorra. Tots dos van estrenar-se com a patrons en representació del Govern després del canvi d’executiu.

En aquesta trobada va establir-se un calendari de treball, així com el pla director per l’organització dels Jocs des de diferents aspectes, com l’administratiu i financer, econòmic, d’infraestructures, de transport i allotjament, de premsa, seguretat, protocol, voluntariat i de les cerimònies.

Durant la trobada també es va analitzar l’estat de les