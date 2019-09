El Casamanya Duatló espera arribar als 100 participants

Dissabte es farà la 15a edició i també hi haurà una prova infantil

El Casamanya Duatló arriba dissabte a la seva quinzena edició i la previsió és que s’arribi al centenar d’inscrits, una xifra similar a la que s’havia assolit durant els últims anys. Les inscripcions es poden fer a la xarxa fins aquesta mitjanit, i tal com va explicar un dels responsables de la cursa, Andreu Isal, “les inscripcions s’animen sempre a l’últim moment, és una prova clàssica que la gent coneix però s’espera a veure la méteo”. Per cinquè any consecutiu, la cursa que organitza el Club Triat­ló Serradells amb la col·laboració del comú d’Ordino comptarà també amb una prova infantil